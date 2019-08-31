台美日保守派東京大會師 定位台灣「東亞堡壘」

2019-08-31 20:41

〔駐日特派員林翠儀／東京31日報導〕日本保守聯盟31日在東京舉辦為期兩天的「日本保守政治行動大會」（J-CPAC），台美日保守勢力大會師，代表台灣保守派出席的前駐WTO常任代表、福和會理事長顏慶章在會中發表專題演講，探討中國「一帶一路」的政治陰謀。顏慶章表示，美日保守派很重視台灣，明天的議程中將以「東亞堡壘─台灣」討論台灣地位的重要性。

「福和會」是由前僑務委員、民進黨前美南黨部主委李席舟，於去年12月10日世界人權日發起創立，目前會員有50人左右，顏慶章擔任首任理事長。李席舟強調福和會立場右派、反共，雖然成立不到一年，但馬上受到日美保守團體重視，今年2月在美西參加美國保守聯盟（ACU）舉辦的大會，接著又獲邀參加今天開幕的J-CPAC。他認為在重要的國際保守會議發言，是福和會及台灣爭取國際空間的重要一步。

顏慶章在會後接受本報訪問，提到美中貿易大戰時指出，美中貿易戰不能只定位為單純的經濟問題，其中還包含政治面的問題，這是民主產生的政府與專制政權的抗衡。

顏慶章認為，美中貿易戰這對台灣絕對是利多，因為有很多台商必須選擇離開中國，雖然許多回流台商只能拿回6成的資產，短期內會遭到一點傷害，但長期來說，包括增加就業機會等，對台灣是正面的。

代表團成員之一的前無任所大使楊黃美幸表示，美國總統川普看清楚真正的敵人是誰，而且他用的人都知道台灣地位的重要性，所以她很認為川普很不一樣。

J-CPAC明天的座談會也將討論台港問題，包括「東亞堡壘─台灣」和「爭取香港自由的戰爭」兩場座談會。「東亞堡壘─台灣」部分，台灣代表除顏慶章之外，還有在日台灣同鄉會前會長林建良。林建良表示，中國以各種手段試圖介入明年台灣總統大選，他認為美日若能支持台灣民主宣言或由兩國領袖「順道」訪台，對於保護台灣民主將是最為有效。

另外，預定出席的香港民主運動人士陳浩天，29日出境時遭到港警逮捕，J-CPAC也發表聲明要求港方立刻放人。

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