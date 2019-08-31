網路白色恐怖？香港連登討論區遭「大型DDoS攻擊」鎖站

2019-08-31 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威行動越演越烈，今日早上香港網路討論區「連登」一度無法正常登入，「連登」也在臉書專頁發文表示「伺服器正受到前所未有的大型DDoS攻擊」，有人懷疑是否港府出手管制媒體刊物，要求ISP封鎖特定網路應用，如Telegram、連登等。

綜合媒體報導，今早香港網民未能成功登入討論區「連登」，手機應用程式也頻頻顯示「網絡連接失敗」，而「連登」電腦網頁版雖能登入但網速緩慢。而「連登」也在臉書表示，伺服器正在承受前所未見的大型DDoS攻擊，目前正採取緊急措施中，約於早上10時50分，「連登」的手機版才恢復正常。

近日反送中引起衝突不斷，有人懷疑是否港府正在考慮執行《緊急情況規例條例》，管制媒體刊物內容，或透過下達行政命令要求ISP封鎖特定網路應用，如Telegram、連登等。通訊軟體是香港民眾傳訊集結重要工具之一，也成為港府下手的標靶，加密傳訊服務Telegram在6月間遭到DDoS攻擊並影響全球用戶，而大多數的攻擊IP來自中國。

香港網際網路服務供應商聯盟週三聲明表示，現代網路技術複雜，要有效封鎖所有消息幾乎不可能，除非是將香港網際網路全部鎖在監控性的防火牆後，但這等於是「香港開放網路的末日」，恐會造成國際網際公司對香港立即且永久縮減投資。

香港ISP協會也指出，香港是亞洲光纖網路最大核心點，也是國際和中國公司所設立大量資料中心所在地，傳輸中國8成以上的網路流量。如摧毀香港網路開放性，也將摧毀香港做為電信網路核心地位。

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