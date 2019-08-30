少女抽電子菸3年 住院昏迷4天肺部檢出「白色顆粒」

2019-08-30 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州（Utah）近期傳出多起因吸食電子菸引發疾病的案例，當地衛生相關部門正全力追查電子菸造成危害的原因與真相；其中有一名18歲少女在吸食電子菸3年後，日前因肺部罕見疾病昏迷入住加護病房。

綜合外媒報導，在美國電子菸深受青少年的歡迎，而18歲的尼爾森（Maddie Nelson）就讀的高中也人手一隻電子菸，在她抽電子菸的3年間，不但嘗試了「各種」品牌與成分的菸油，也不斷增加尼古丁的含量。

直到半年前，尼爾森開始感到噁心、失去食慾，最後開始不斷發燒；在7月底就醫後，她因高燒失去意識在醫院昏迷4天，最後經過詳細的檢查才發現她的肺長滿「白色顆粒」，經醫師研判，應是菸油中的甘油、或是「四氫大麻酚」成分所引起的。

據報導，尼爾森感染了「嗜酸性粒細胞性肺炎」，醫生表示，平常抽電子菸吸入肺部的水分和化學物質使細菌在肺部孳生，最後造成嚴重感染，在住院期間甚至要靠氧氣罩維持呼吸，如今出院的她表示「再也不會碰電子菸了」！

猶他州當地衛生單位在26日表示，他們正在對電子菸、菸油等產品進行化驗，試圖找出其中可能導致疾病的原因；相關單位也呼籲，吸食電子菸者應注意是否出現呼吸急促、胸痛、咳嗽、發燒和噁心等不適狀況，在確認導致疾病原因前，應避免繼續吸食、降低引發疾病風險。

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