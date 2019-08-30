反送中》港警24小時逮7人 黃之鋒、周庭1萬港幣交保

2019-08-30 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動延燒，港警24小時內逮捕7名反送中大將，稍早包括香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭等人都遭逮捕，震驚香港社會。最新消息指出，黃之鋒與周庭遭控涉嫌煽惑他人參與未經批准的集結等3項罪名，下午2人出庭後被裁處1萬元港幣（約新台幣4萬元）保釋。

香港眾志今上午指出，香港眾志秘書長黃之鋒今早前往地鐵途中，突然遭到香港警方逮捕，隨後香港眾志前副秘書長周庭也在家被捕；港警證實，黃之鋒涉嫌3項罪名，周庭則涉嫌2項罪名，兩人分別在香港仔和大埔被逮捕。

綜合港媒報導，最新消息指出，黃之鋒及周庭被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「組織未經批准集結」以及「明知而參與未經批准集結」等3罪，今天下午在東區裁判法院出庭，最後2人各准以1萬元現金保釋，11月8日再訊，期間要服從宵禁令。

港警24小時內逮捕7名反送中大將，包含香港眾志秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭、香港民族黨前召集人陳浩天、民主派沙田區議員許銳宇、立法會議員鄭松泰、港大學生會前會長孫曉嵐以及香港眾志主席林朗彥等人。

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