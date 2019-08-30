反送中》遍地開花放映會 香港人在多區齊放「這部紀錄片」

香港網友今晚發起「遍地開花放映會」，觀賞紀錄片《Winter on Fire》。圖為電影海報結合的文宣。（圖擷取自TG＿612reminder）

2019-08-30 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港網友今晚發起「遍地開花放映會」。在香港各區，共30餘個地點播放紀錄片《Winter on Fire》（凜冬烈火：烏克蘭自由之戰），多個放映地點都吸引了超過百餘名市民觀看。

由於當前香港發生的反送中運動，與《Winter on Fire》紀錄的2013年末至2014年初在東歐烏克蘭發生的「廣場革命」有若干相似之處，因此，在反送中運動初期，這部紀錄片就受到香港網友關注。

當時，時任烏克蘭總統的亞努科維奇，違背了與歐盟簽署自由貿易協議的主流民意，引發烏克蘭人上街和平示威，不過，政府態度使中強硬，武力不斷升級，在長達93天的運動中，也出動了打手毆打示威者、對作為臨時醫院的工會大樓放火，警方甚至以真槍實彈射殺示威者。整起運動最後在亞努科維奇逃亡俄羅斯後，以近2000人受傷、125人死亡告終。

《Winter on Fire》由Netflix於2015年推出，曾入圍2016年奧斯卡最佳紀錄片。日前，紀錄片導演艾菲尼夫斯基（Evgeny Afineevsky）也發出公開信，鼓勵「反送中」示威者保持堅強和團結，艾菲尼夫斯基對香港人表示，「如果你是真的愛這個地方，你要從內心到靈魂都認同自己的身份；而若鬥爭發生在你居住的地方，即使你不是出生在這個地方，你依然要挺身而出。」

相關影音請見︰

在香港30餘個地點播放，而多個放映地點吸引超過百餘名居民觀看。（圖擷取自TG＿612reminder）

當前香港發生的反送中運動，與《Winter on Fire》紀錄了2013年末至2014年初在東歐烏克蘭發生的「廣場革命」有若干相似之處。（圖擷取自TG＿612reminder）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法