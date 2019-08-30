反送中》港警遭控摩擦女示威者下體 餵藥任她尿失禁出醜

2019-08-30 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威活動警民衝突頻傳，甚至傳出港警執法時有女性遭性暴力、性騷擾，香港28日也舉行「反送中#MeToo」集會痛斥港警暴行。有示威者就指控港警，在扣留一名女示威者時，以硬物摩擦她下體，還餵食她利尿劑不讓她上廁所，讓她當場尿失禁出醜。

香港反送中示威期間，頻頻傳出港警性暴力執法。6月12日，有女示威者被多名男警拖行，過程上衣被掀起，露出內衣；本月4日「天水圍」行動則傳出有女示威者遭警方扯下裙子和內褲，下體全走光；10日「大埔上街」遊行中，有名白衣少女遭港警撲倒壓制，過程中遭警察扯上衣，摸大腿內側；另有被捕的呂姓女子近日出面控訴，她被警方帶到警署要求全裸搜身，過程中搜身的女警全程未戴手套，還用筆敲打她大腿內側，要求她把腿張得更開。

綜合媒體報導，在28日「反送中#MeToo」集會上，「關注婦女性暴力協會」公布了「反送中運動的性暴力經驗調查」，表示收到的221份有效問卷中，有46人聲稱曾遭碰觸身體隱私部位，或受到不同程度的言語性暴力對待，其中23起的加害人為警察或其他執法人員，18起個案加害人為建制派支持者。

「關注婦女性暴力協會」指出，他們訪問了數名遭警方逮捕的女被害者，其中一名女子控訴，在被拘留期間，不僅遭警方用硬物摩擦下體，還遭餵食利尿劑，在她忍不住要上廁所時，竟遭警方拒絕，害她當場尿失禁，整件裙子被尿液浸濕，不僅當下難堪、無助，身心也受到極大的侮辱、傷害。

受害女子：「終有一日可以看到這個殘暴不仁的暴政被推翻」

根據香港《端傳媒》報導，上述包括遭拖行導致上衣被掀起、褲子被扯下導致下體曝光以及被警方裸體搜身的女子都來到現場，痛批警方對她們造成極大的精神傷害，完全剝奪了她們身為女性的尊嚴；天水圍遭警扯下褲子的女子更表示，相信自己遭遇到的事情只是冰山一角，但她堅持不會因此事噤聲，不會正中警方下懷，她也哽咽表示「終有一日可以看到這個殘暴不仁的暴政被推翻」。

平等機會婦女聯席發言人王秀容也表示，兩個多月來的示威活動期間，警方屢屢使用過分武力執法，更在執法期間對示威者、市民施行性暴力。王秀容斥責警方濫用公權力，假以性暴力作為威嚇手段，企圖透過肆意羞辱女性身體來嚇止女性發聲；她也代表平等機會婦女聯席，對警方的作為提出最嚴厲的譴責，要求警務處嚴肅調查相關事件，並追究警方濫權施暴的責任，將施暴者繩之以法，以伸張正義。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法