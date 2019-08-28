俄航太展登場 蘇愷57大秀「落葉飄」特技影片吸睛

2019-08-28 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕兩年一度的「莫斯科國際航空暨太空展覽會」（MAKS 2019），27日在茹科夫斯基機場盛大開幕，為期6天的展會吸引來自全球635家廠商參展，普廷及土耳其總統艾爾段親自參觀，其中最受外界關注的焦點，就是俄製第五代匿蹤戰機蘇愷57（Su-57）。

根據《青年日報》報導，蘇愷57是俄國未來主力戰機，此次除了地面靜態展示外，俄方也特別安排4架蘇愷57進行特技表演，展現戰機性能。

報導引述美國軍事媒體《Aviationist》內容，蘇愷57的表演除了編隊飛行與基礎飛行課目外，俄方還特別安排2架蘇愷57進行空戰「纏鬥」模擬，其中1架進入類似「落葉飄」特技，展現戰機驚人的機首指向性，以機砲「模擬擊墜」追擊的蘇愷57。多機團體特技飛行，結合蘇愷57單機性能的表演，讓現場觀眾大呼過癮。

報導指出，俄國將蘇愷57定位為爭奪空優為主的戰機，但國營軍火商Rostec也推出蘇愷57E（Su-57E）多用途版，除了強化對地打擊能力與掛載長程導引武器，更增加自動化及AI目標獲得與導航能力，讓蘇愷57成為一款更全面的戰機。

除了蘇愷57外，最大參展廠商的Rostec也展出至少40款新型載具，包括新型航空器、通信與電戰產品、發動機與機場設備等，展現俄國軍工體系的獨特與強大。

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