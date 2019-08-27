印尼新首都名稱 網友提議叫…

2019-08-27 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕印尼政府已正式宣布將把首都搬離逐漸下沉的雅加達，遷往婆羅洲島上的東加里曼丹省，不少印尼人已開始期待新首都的名字，還提出各種有趣或嚴肅的建議。

《路透》報導，位於東加里曼丹省的新首都將橫跨北佩納揚巴塞爾縣（North Penajam Paser）和庫台卡塔內加拉縣（Kutai Kartanegara），印尼民眾普遍認為，新首都的名稱若是這2個地名合起來，會是一個超級冗長而拗口的詞語。

有推特網友提議新首都叫「Mandalanusa」，簡略翻譯是指群島的中心，因為相較於雅加達，新首都的地點更接近這個擁有1.7萬個島嶼國家的地理中心。有網友開玩笑提議，新首都名稱應為「Saint Jokoburg」或「Jokograd」。這與敲定遷都的印尼總統佐科威（Joko Widodo，又稱Jokowi）有關。

還有推特網友提議叫「Sri Mahendrakerta」，這是梵文詞語的組合，意思是被眾神祝福的城市，可以傳播智慧、維護正義和創造繁榮。有臉書網友建議使用「Kartanegara」這個名稱，這取自新首都所在的庫台卡塔內加拉縣（Kutai Kartanegara），它是4世紀繁盛一時的印度教王國的所在地。

報導指出，對於這個世界上人口第4多的國家，新首都的名稱將是個敏感問題，因為其2.6億人口包含300多個民族，穆斯林約佔9成，其他較少數的基督徒、印度教徒和其他民族人口仍數以百萬計。

印尼民調機構kedai KOPI執行董事Kunto Adi Wibowo說，新首都的名稱應該反映東加里曼丹省的獨特特徵，「新首都名稱也不應該包括佐科威的名字，歷史會記住他是遷都的總統，這足以成為他的政治遺產」。

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