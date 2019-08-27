中國人瘋狂分屍生肉！上海Costco「被開幕」影片曝光

2019-08-27 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕知名美式賣場「好市多Costco」首家中國分店今（27）日在上海閔行區開幕，但因現場過於混亂，店家開門4小時後緊急暫停營業。臉書、微信、微博、推特瘋傳多段中國顧客如「喪屍」般搶貨亂象影片，讓網友「嘆為觀止」。

美國著名量販店好市多進軍中國，上海分店今天開幕，周邊道路壅塞嚴重，商場內更是被人潮擠爆，店家上午11點多緊急宣布下午暫停營業，呼籲民眾不要前往。

網路上盛傳各種亂象影片，指稱是今天上海好市多的景象，例如商場鐵門還在緩緩上升時，成群的民眾就迫不及待，使勁從縫隙鑽進去；人們伸手朝裝有商品的紙箱挖，無視一旁保全大喊「排隊一下好不好」；顧客在肉品台上展開「強奪生肉戰」，戰況激烈到有人直接徒手掰下一塊生肉。

台灣網友們看了回應，「手捧習帝，舌舔美帝」、「中美貿易大戰，外掛篇」、「預計將來退貨會更爆表奇觀」、「真嚇人」、「現搶、先用，然後無條件再退」。

给你们见识一下上海Costco是怎么样的，我还以为是在看walking dead。。 pic.twitter.com/pO74KBubGr — Dinosaur Bro （@sugarfly） 2019年8月27日

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