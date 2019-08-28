惹錯人！ 醉男「砍門」挑釁反被刺死 正妹身分曝光

2019-08-28 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南省麗江市有個男子酒醉後多次挑釁一名正妹，甚至隔天追到女子家中理論，卻在遭打鬥中遭正妹持刀刺中右胸「反殺」，失血過多、休克喪命，而這名1993年出生的女子則是退伍女兵！這起命案經中媒26日披露後，引起不少人關注。

綜合中媒報導，現年26歲的唐雪在2月8日晚間11點參加完朋友生日聚會，乘車回家的途中，遭醉酒李姓男子攔車，雖然李男被友人拉走，但唐女下車後，李男又靠近對她辱罵，這2次挑釁唐女皆未理睬；但當天忘記帶鑰匙的她，在打電話讓父親開門時，提到路上被李男辱罵一事。

唐父隨後帶著女兒找李男理論，不料，李男卻踹唐父一腳，3人開始扭打，最終李男在友人的勸說下離開回家；李男隨後也和父母、朋友一同到唐雪家道歉，唐家接受道歉，李男卻又要求唐父要為他剛剛受的傷負責，隨行人員怕他又惹事，連忙將他帶回家。

沒想到，忍不下這口氣的李男，居然在隔（9）日凌晨1點持菜刀到唐家「砍門」，雖然同行友人將刀子奪走、丟棄，但聽到砍門聲的唐女已經從廚房拿了「一把紅色小刀」和「一把黑色水果刀」到門口查看，而李男一看到唐女，又毫不客氣的直接踢向她的腹部，唐女隨後先後使用2刀與李男扭打。

2人被眾人勸開後，準備離開的李男半路卻突然倒地不起，送往醫院緊急搶救後才發現，右胸遭刺時傷到主動脈，引發急性失血性休克，最終不幸身亡。

據報，唐女是一名退伍女兵，退伍後在麗江從事蛋糕烘培，案發前一天，全家人在一起過年；死者李男與唐女不但都是1993年出生，其實還是遠房親戚，2人先前並沒有過節，純粹是因為過年回老家才會遇到。

唐女在2月10日遭到刑事拘留，2月25日經檢方逮捕，目前羈押在麗江市看守所；檢方認為，唐女雖在與死者李男扭打過程中，持刀犯下故意傷害罪，但同時能依正當防衛相關法條從輕或免除處罰，全案有待進一步審理。

事發後，唐家私下向李家屬賠償了6萬元，但李家並不願意和解，李男家屬說，兒子畢業於當地師範大學，生前還在建築公司上班，事情發生的時候，兒子甚至手上沒有刀，認為唐女不能算是正當防衛。

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