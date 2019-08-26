美10歲女童腦死器捐救81人 醫護手術室外列隊致敬

2019-08-26 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州杜萊爾郡（Tulare）10歲女童沙拉薩（Francine Salazar）7日在母親駛往冰淇淋店的路上車禍重傷；宣告腦死後，她的家人決定延續愛女生前「樂於助人」的精神，將她的器官捐給有需要的人，最終有81位病患受惠。

綜合外媒報導，事發當天沙拉薩的母親哈娜（Hanah）開著她的廂型車計畫帶孩子們去吃冰淇淋消暑，但在路上被一輛時速高達96到128公里的車撞上。10歲的沙拉薩在車禍後失去意識，馬上被送到加州瑪德拉（Madera）山谷兒童醫院（Valley Children's Hospital）急救，但幾天過後，醫師宣告沙拉薩已經腦死，在10日離世。

由於沙拉薩生前是個充滿愛心、樂於助人的孩子，她的家人決定讓她捐出器官「遺愛人間」。

山谷兒童醫院員工深受沙拉薩感動，他們為了紀念她的善行，在她進入手術室前，列隊在走廊兩旁致上最高的敬意替她送別；哈娜也在女兒手術前為她進行最後一次編髮後，目送她進入手術室。

根據器捐公司西方捐贈網絡（Donor Network West），沙拉薩將拯救6人性命，並幫助另外75人，總共有81人因為沙拉薩而受惠。

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