反送中》新標籤#CHINAZI：抗爭失敗將送集「中」營

2019-08-26 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕過去一個月，「#Chinazi」這個結合「China」與「Nazi」的新詞正在網路社群媒體中蔓延。「Chinazi」這個詞不但將中共政權的統治手法與納粹德國相提並論，更有論者認為，倘若「反送中」抗爭失敗，則香港將成為「新疆2.0」，西元2047年後將再也沒有「香港人」。

根據香港社運人士楊繼昌8月21日在「立場新聞」的投書，楊繼昌表示，去年中國流亡作家余杰便曾出版《納粹中國》一書，並指出，過去一個月，在Twitter和 Instagram都興起了「#Chinazi」這個標籤。

楊繼昌表示，納粹主義（Nazism）的全稱是「國家民族社會主義」。現在中國的政治意識形態，楊繼昌分析指出，國家主權至上；民族復興的中國夢；憲法列明實行「中國特色社會主義」以及在「習近平思想」帶領下採取「極左」的施政風格。楊繼昌認為，中國「完全符合納粹定義的極右法西斯政權」。

主修政治及國際關係的余光時投書港媒「獨立媒體」時則表示，「Chinazism」這個詞把「China」和「Nazism」結合起來，等同是把中共的的「極權主義、極端民族主義、民族霸權主義、集中營、全面監控系統、操縱媒體製造一言堂、打壓宗教自由及異見份子等行為」與納粹德國相提並論。

余光時認為，倘若反送中運動完全失敗，在血腥鎮壓及大搜捕後，約有30萬香港人會「自願」被送到香港版的「新疆再教育營」。到時後，香港所有異議份子都會被「送中」，而這個「中」是集中營的「中」。

余光時表示，新疆的「維吾爾族人」已經逐漸消失，只剩下「中国新疆人」。而到鄧小平承諾的「香港50年不變」的2047年時，即使中共全面接管香港，也不會有人反對，因為到時候不會再有「香港人」，只剩下「中国香港人」。

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網路上也流傳著相關的圖片。（圖擷取自臉書＿Stand with Hong Kong）

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