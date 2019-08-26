中國通過首部「資源稅法」 未來164項天然資源將課稅

2019-08-26 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大常委會今（26）日通過首部「資源稅法」，將賦予地方政府對多達164項天然資源徵稅的權力，包括石化燃料、礦物，未來甚至會擴展到水資源等。

據《路透》報導 ，中國全國人大常委會今（26）日表決通過，將在明年9月正式啟動該國首部「資源稅法」，賦予地方政府權力對164項天然資源徵稅，包括石化原料、礦物、水資源等，但中國官方強調絕不會增加當地企業的整體負擔。

中國財政部表示，主要資源如原油、稀土等將會由中國中央擬定固定稅率，但地方政府可以調整其他產品的稅率，換言之可對貧困地區、受災地區的礦業進行減稅，或者配合中央政策對部分資源施行免稅措施。

報導指出，這部新法也為中國全境水資源的稅賦政策奠下基礎，鼓勵效率和環境保護，如2016年起中國河北因水資源嚴重汙染而開始徵收水資源稅。

中國政府稱，雖然地方能夠根據水資源的稀缺程度調整稅率，但這不會增加納稅人整體的負擔，主要目的是「加強納稅人對保護水資源的意識，預防企業超抽地下水、浪費水資源，並藉此增加效率。」

據悉，中國早在2011年起即針對部分原料如原油、天然氣、煤炭等，進行稅收改革，並逐漸擴張至其他項目，直至今日正式通過首部資源法。在新法頒布之後，與中企合作的外國企業一旦合約到期，即必須遵照新法規定。

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