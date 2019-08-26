反送中》2元朗白衣人保釋遭拒 裁判官：有預謀有計劃犯案

2019-08-26 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方至今共逮捕30名涉嫌參與721元朗白衣人無差別攻擊事件的涉案人等。今日法院開庭審理30人中被指控「參與暴動」的2名男子時，裁判官認為，2名被告涉及「有預謀有計劃地犯案」，案情嚴重且「難有爭議」，潛逃風險大，拒絕2名被告的保釋申請。

根據「立場新聞 」報導，港鐵站內的監視器畫面顯示以及受害人提供的片段拍攝到2名被告當晚確實在場，身穿白衣，並揮舞木棍。據該報導，其中1名被告叫囂並襲擊車廂內的乘客。受害人口供指出，該被告和其他白衣人「打了20秒」。雖然被告戴有口罩，但由於只覆蓋至下巴的位置，所以容貌清晰可見。在指認階段，被告也被5人指認出來。另一名被告則手持木棍在地鐵閘口指罵他人並丟擲硬物，進而到車廂對乘客叫囂，並以硬物指嚇他人。

檢方指出，2名被告是「有組織有預謀」的犯案，其中在車廂中「無差別襲擊」更是嚴重。檢方表示，案件涉及50名受害人，輕則疼痛，重則骨折。另外，此次2名被告過往分別有8、6項刑事紀錄。檢方相信，2名被告有潛逃風險。

被告的辯護律師表示，2名被告均已婚並育有兒女，一家人皆與母親同住，其中1名被告的母親左半身癱瘓，須以輪椅出入，需要被告的照顧。辯護律師表示，2名被告均有「很強的在地連結」，希望法庭能批准被告的保釋申請。

裁判官表示，2名被告所涉及的案情嚴重，而且「難有爭議」。裁判官指出，監視器畫面中，2名被告的衣著和身體特徵都「一目了然」，「無可否認是有預謀有計劃地犯案」。裁判官表示，雖然保釋與否不是以案件嚴重性而定，但考量到「暴動罪」的刑期可達6年以上，與2名被告過往的刑事紀錄，「嚴重性相差甚遠」，裁判官直言，被告有無潛逃的意向，大家「心知肚明」。裁判官認為，2名被告潛逃風險大，並拒絕2人的保釋申請，即時還押。

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