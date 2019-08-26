熱死！東京老夫婦疑似在屋內中暑雙亡

2019-08-26 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京足立區驚傳老夫婦被活活熱死，警視廳表示，25日下午4時許，當局接獲房仲回報一處民宅有怪味傳出，員警前去查看後赫然發現70餘歲與60來歲的夫婦陳屍屋內，目前朝中暑死亡的方向調查。

據《NHK》 報導，該民宅只有老夫婦兩人同住，鄰居上一次看到他們是在本月2日左右，但尚未釐清這是否就是夫婦倆最後出現在外面。

由於房間裡沒有空調且窗戶緊閉。警視廳從現場狀況判斷中暑喪命的可能性很大，正在確認夫婦身分並持續釐清案情。

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