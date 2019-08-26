韓國再爆權貴爭議！高中女兒實習2週就發表頂尖論文

2019-08-26 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕韓國歷年來都有不少權貴依靠權勢為子女拿到好處的爭議，如今文在寅指名的司法部長候選人曹國（조국）也陷入醜聞，他現年28歲的女兒被爆出2008年還是高中生時，僅僅實習兩週就掛名第一作者在著名醫學期刊發表病理學論文。

據《韓國先驅報》 報導，曹國女兒當年只是去檀國大學實習兩個星期，就能夠出產頂尖論文，而且這篇爭議論文疑似還幫助她在2010年進入高麗大學就讀。

除此之外，曹國在私募基金的投資也被認為相當可疑。對此，曹國昨（25日）出面對外界一系列的指責道歉。就女兒一事，曹國說儘管他遵循了當時的法律和制度，卻還是讓無法進入這些學校的人們和年輕人感到痛苦，他承認自己的行為將導致特權持續下去。

至於頗受質疑的10.5億韓元（約新台幣2716萬元）私募基金鉅款，曹國指出他會捐給非營利組織，全數用在慈善事業上面。

然而，曹國強調自己不會退出指名候選人的位置，因為他不能只因為自己和自己的家人受苦就放下重擔，他將參加司法部長候選人聽證會，並幫助文在寅政府進行司法改革。

韓國研究機構對1015人的調查顯示，48％認為曹國擔任司法部長是不恰當的，僅有18％的人支持。約34％的受訪民眾則表示很難立即做出決定。不過，65％民眾希望曹國能夠儘量說清楚女兒是如何進入高麗大學就讀的，另有13％要他解釋私募基金的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法