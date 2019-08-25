紐國基督城槍擊釀51死 澳G7積極推動管制暴力極端內容

2019-08-25 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕7大工業國集團（G7）峰會本週在法國登場，會議期間，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）敦促各國對於社交媒體上的恐怖主義、暴力極端內容採取行動，澳洲甚至考慮透過立法，改善數位平台服務的安全性。

綜合外媒報導，莫里森受邀參加由美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本組成的G7會議，他要求各國根除網路上的暴力極端主義內容，並表示澳洲政府會竭盡所能，阻止恐怖分子有機會美化他們的罪行、在數位平台發布極端內容。澳洲政府表示，將建立24小時的危機協調中心，監測網路世界的極端暴力、恐怖主義內容，任何射擊謀殺、殺人未遂、性侵、酷刑或綁架的內容也禁止。

極端暴力材料專題小組成員包括Facebook、YouTube、Twitter等科技巨頭，還有澳洲電信（Telstra）、沃達豐（Vodafone）、TPG、奧普特斯電信公司（Optus）。他們曾建議針對打擊恐怖主義和極端暴力內容，建立一個明確框架，下個月他們都必須向澳洲政府提交報告，說明如何執行。

今年3月中旬，紐西蘭2座清真寺爆發槍擊案，有51人喪生；澳籍主嫌塔倫（Brenton Tarran）開槍期間，在Facebook上直播槍殺過程。《天空新聞台紐西蘭》曾因為播放塔倫開火血洗基督城17分鐘的血腥照片，被處以4000元紐幣（約新台幣8萬元）的罰款。

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