美國小學內男童開槍傷人！12歲男孩中彈送醫

2019-08-25 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州羅克代爾郡（Rockdale County）一間小學，於當地時間23日下午6時35分許（台灣時間24日早上6時35分）傳出槍響，一名12歲的男孩中彈送醫，兇嫌竟然也是一名男童。

據《美聯社》報導，羅克代爾郡警方表示，他們接獲報案後趕赴Peek's Chapel小學，在現場發現身受槍傷的男孩，便將其送到當地醫院治療。

開槍嫌犯為另一名男童，目前已遭到拘留，將會因開槍傷人而被起訴。警方正在釐清當時有多少其他學生還留在校園內，並持續調查案情。

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