美17歲男推特惡搞「訂票不到場」 川普造勢驚見數千空位！

2019-08-24 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國有位17歲網友諾亞（Noah），11日在推特上發文呼籲，到美國總統川普的網站預訂門票，之後不出席造勢活動以讓現場座位空缺，沒想到引發網友們的迴響，導致川普17日於新罕布夏州（New Hampshire）的造勢場出現數千個空位。

綜合外媒報導，諾亞逛完川普的網站便有了這個靈感，因此在推特上以開玩笑的口吻發文，以「訂票不到的方式」抵制美國總統川普，此舉意外引起大量網友跟進，甚至還出現了「放空造勢場的位子」（#emptyseatmagatour）的標籤（hashtag）。

根據報導指出，川普在新罕布夏州的造勢活動，竟然出現場內有數千個空位，場外卻有數千名川普支持者進不去的窘境。對於自己惡作劇的推文奏效，諾亞表示，「老實說，我並沒有預期玩笑會成真，只是覺得這樣很有趣」。

hey everyone you totally shouldn't go on tr*mp's website and reserve tickets for his rally and not show up so that there's empty seats （the tickets are free） but you should definitely not do that!!! — noah????️‍???? （@noahforchange） 2019年8月10日

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