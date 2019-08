美17歲男推特惡搞「訂票不到場」 川普造勢驚見數千空位！

2019-08-24 23:07

〔即時新聞/綜合報導〕美國有位17歲網友諾亞(Noah),11日在推特上發文呼籲,到美國總統川普的網站預訂門票,之後不出席造勢活動以讓現場座位空缺,沒想到引發網友們的迴響,導致川普17日於新罕布夏州(New Hampshire)的造勢場出現數千個空位。

綜合外媒報導,諾亞逛完川普的網站便有了這個靈感,因此在推特上以開玩笑的口吻發文,以「訂票不到的方式」抵制美國總統川普,此舉意外引起大量網友跟進,甚至還出現了「放空造勢場的位子」(#emptyseatmagatour)的標籤(hashtag)。

根據報導指出,川普在新罕布夏州的造勢活動,竟然出現場內有數千個空位,場外卻有數千名川普支持者進不去的窘境。對於自己惡作劇的推文奏效,諾亞表示,「老實說,我並沒有預期玩笑會成真,只是覺得這樣很有趣」。

hey everyone you totally shouldn't go on tr*mp's website and reserve tickets for his rally and not show up so that there's empty seats (the tickets are free) but you should definitely not do that!!!