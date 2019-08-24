拒「歐爸」搭訕...日本網紅正妹當街遭韓男暴打狠踹

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名正妹網紅MiyuRin日前在南韓旅遊時，拒絕一名南韓男子的搭訕，結果遭到該名男子打倒在地，還拉著她的頭髮出腳狠踹。MiyuRin事後在推特PO出照片，直言韓國治安並不安全，引起日、韓網友熱議。
MiyuRin昨（23）日在推特貼出4張照片，表示她在南韓旅遊時，遭到一名男子搭訕。一開始她無視對方，後來表明男子的行為「令人困擾」後，仍持續遭對方糾纏，甚至不斷口出惡言，謾罵她與同行友人。
隨後，MiyuRin拿出手機想要錄影存證，沒想到被對方發現後，立刻衝過來一陣暴打；從照片中可見，儘管MiyuRin已經被打倒在地，韓男還是不停狠抓她的頭髮痛毆，甚至出腳狠踹。事後，MiyuRin也在推特心有餘悸的表示，「韓國治安不太安全」。
到目前為止，MiyuRin的推特已被超過16萬多人注意，並有10萬多次的轉推。日本網友紛紛表示「太離譜了」、「為什麼要去韓國？」、「沒事吧，有去報警了嗎？」；不過也有韓國網友跑到推特下方留言誠摯道歉，指該名韓男「行為令人羞恥，我從內心深處道歉」。
根據了解，由於此事引發各界關注，首爾警方已著手調查此事，不過目前未接獲被害者或日本相關單位報案。
韓国で韓国人にナンパされて無視し続けたら急に怒ってきて友達が迷惑です。と言ったらずっと付きまとわれて暴言言われ続け日本と韓国の差別用語を永遠に言われ続けた結果何かあったら怖いなと思い動画を撮ったらいきなり走ってきて髪の毛引っ張られて暴行されました。— みゆりん???????? （@miyurindarukoro） August 23, 2019
韓国治安悪すぎて無理 pic.twitter.com/y9NcNpl7JW
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MiyuRin拿出手機想要錄影存證，沒想到被對方發現後，立刻衝過來一陣暴打。（圖擷取自MiyuRin推特）
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儘管MiyuRin已經被打倒在地，韓男還是不停狠抓她的頭髮痛毆，甚至出腳狠踹。（圖擷取自MiyuRin推特）