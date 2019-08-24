拒「歐爸」搭訕...日本網紅正妹當街遭韓男暴打狠踹

2019-08-24 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名正妹網紅MiyuRin日前在南韓旅遊時，拒絕一名南韓男子的搭訕，結果遭到該名男子打倒在地，還拉著她的頭髮出腳狠踹。MiyuRin事後在推特PO出照片，直言韓國治安並不安全，引起日、韓網友熱議。

MiyuRin昨（23）日在推特貼出4張照片，表示她在南韓旅遊時，遭到一名男子搭訕。一開始她無視對方，後來表明男子的行為「令人困擾」後，仍持續遭對方糾纏，甚至不斷口出惡言，謾罵她與同行友人。

隨後，MiyuRin拿出手機想要錄影存證，沒想到被對方發現後，立刻衝過來一陣暴打；從照片中可見，儘管MiyuRin已經被打倒在地，韓男還是不停狠抓她的頭髮痛毆，甚至出腳狠踹。事後，MiyuRin也在推特心有餘悸的表示，「韓國治安不太安全」。

到目前為止，MiyuRin的推特已被超過16萬多人注意，並有10萬多次的轉推。日本網友紛紛表示「太離譜了」、「為什麼要去韓國？」、「沒事吧，有去報警了嗎？」；不過也有韓國網友跑到推特下方留言誠摯道歉，指該名韓男「行為令人羞恥，我從內心深處道歉」。

根據了解，由於此事引發各界關注，首爾警方已著手調查此事，不過目前未接獲被害者或日本相關單位報案。

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