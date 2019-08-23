各國難達成共識 G7峰會確定無聯合公報

2019-08-23 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕七大工業國集團（G7）峰會將從明（24）日開始於法國舉行，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（23）日宣布，今年的G7峰會確定放棄發表聯合公報，因為各國之間的意見日益分歧，越來越難以達成共識，而美國總統川普也有可能與去年一樣拒簽聯合公報，讓公報失去意義。

七大工業國集團G7峰會將從明日至26日於法國比亞里茲（Biarritz）舉行，身為主辦方的法國總統馬克宏昨日表示可能放棄發表聯合公報，今日確定這項決策，說明發表公報可能是毫無意義的舉動，這也是G7自1975年創立以來首度無公報。

綜合外媒報導，馬克宏指出，以目前的情況來看，這是最好的決定，7大經濟體之間的意見日益分歧，越來越難以達成共識，例如川普決定退出巴黎氣候協議，去年的G7峰會也拒簽聯合公報，顯示各國的立場難以統一。去年川普提前離開峰會，被法國媒體戲稱為「G6+1峰會」，也是各國歷年來意見最為分裂的一次。

G7會員國包含美國、英國、德國、法國、日本、加拿大與義大利，每年舉行峰會共同討論國際經貿局勢與政策，與G20峰會都具有國際經濟合作論壇的性質。歷年G7結束後，各國都會簽署並發表聯合公報，表示國際間取得共識，且對公報中的原則及條約負責。

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