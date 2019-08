反送中》否認高樓射催淚彈 港警辯稱：攝影角度問題

2019-08-22 23:47

〔即時新聞/綜合報導〕日前《紐約時報》報導指出,香港警方涉及不當使用催淚彈,並以影片佐證警方從高空朝下方人群施放催淚彈的畫面。不過,香港警方今日在例行記者會上稱,當日並沒有派員從20層樓高的地方向下發射催淚彈,「相信是攝影角度問題」。

《紐約時報》日前報導指出,本月5日全港罷工當日,大批的示威者聚集在香港政府總部外。而香港警方為驅散民眾,竟從高樓往下方人群丟催淚彈。華盛頓警察基金會前主席拜爾曼(Jim Bueermann)表示,如果它擊中某個人的頭部,就可能致命,他怒批這香港警方的做法「荒謬」,根據美國標準,他認為這是完全不可接受的。

根據「立場新聞」今日報導,香港警方表示,當時並沒有派人從政府總部的高樓層處射催淚彈,並指是拍攝角度的問題。香港警方認為,當時是有警員在地面「高角度」的發射催淚彈。不過,在記者會上,香港警方承認曾在政府總部約4、5 樓高的平台上,驅散在夏愨道天橋的示威者,並指當時警方「別無選擇」,必須要在有利位置發射催淚彈。

相關影片請見:

It’s "hugely problematic" that Hong Kong police fired tear gas from above crowds, an expert said, as seen here. “If it hits someone in the head, you could kill them," said Jim Bueermann, former president of the Police Foundation in Washington. “I have never seen that before." pic.twitter.com/sLsUnRO9RJ