反送中》否認高樓射催淚彈 港警辯稱：攝影角度問題
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香港警方今日在例行記者會上稱，當日並沒有派員從20層樓高的地方向下發射催淚彈，「相信是攝影角度問題」。（路透）

香港警方今日在例行記者會上稱，當日並沒有派員從20層樓高的地方向下發射催淚彈，「相信是攝影角度問題」。（路透）

2019-08-22 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕日前《紐約時報》報導指出，香港警方涉及不當使用催淚彈，並以影片佐證警方從高空朝下方人群施放催淚彈的畫面。不過，香港警方今日在例行記者會上稱，當日並沒有派員從20層樓高的地方向下發射催淚彈，「相信是攝影角度問題」。

《紐約時報》日前報導指出，本月5日全港罷工當日，大批的示威者聚集在香港政府總部外。而香港警方為驅散民眾，竟從高樓往下方人群丟催淚彈。華盛頓警察基金會前主席拜爾曼（Jim Bueermann）表示，如果它擊中某個人的頭部，就可能致命，他怒批這香港警方的做法「荒謬」，根據美國標準，他認為這是完全不可接受的。

根據「立場新聞」今日報導，香港警方表示，當時並沒有派人從政府總部的高樓層處射催淚彈，並指是拍攝角度的問題。香港警方認為，當時是有警員在地面「高角度」的發射催淚彈。不過，在記者會上，香港警方承認曾在政府總部約4、5 樓高的平台上，驅散在夏愨道天橋的示威者，並指當時警方「別無選擇」，必須要在有利位置發射催淚彈。

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