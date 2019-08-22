8歲童偷開家裡車催到時速140 身體不舒服才結束「飆車之旅」

2019-08-22 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕德國蘇斯特市（Soest）昨（21）日一名年僅8歲的男孩，因為「想開一下車」，在半夜偷偷把家裡的車開上高速公路，時速還一度高達140公里！最後因為開太快不舒服才停車休息，結束這趟「飆車之旅」。

綜合外媒報導，男孩母親半夜發現家裡的汽車和她的兒子同時不見後，在當天凌晨0時25分左右向警方報案，1小時後男孩母親通知警方已經找到男孩，警方抵達現場後詢問男孩偷開車的原因，男孩哭著回答「我只是想開一下車」。

經警方調查，由於事件發生在深夜，男孩在駕駛從蘇斯特市往多特蒙德（Dortmund）的1小時間並未造成任何傷亡；據男童母親表示，兒子平時就很熱衷於開卡丁車和碰碰車，也曾在家中的空地開過車。

男孩半夜在高速公路狂飆，加速到時速140公里後，因身體不適將車停到緊急停車區休息、求救；令人驚訝的是，只有8歲的他，不但會打雙黃燈，還知道在車後擺三角警示牌避免追撞。

這名8歲男孩半夜偷飆車的消息傳出後，有網友開玩笑表示，F1賽車應該近期會找他去當賽車手；當地知名評論家魯蒂（Chris Grutti）則表示，幸好這次事件無人傷亡。

依照德國交通相關規定，當地高速公路大部分路段都沒有限速，對於年僅8歲且沒有駕照的男孩而言非常危險；德國在2011年已經開始實行「陪同駕駛」制度，只要16歲半就能到駕訓班學習，17歲就能考取「監護人陪同行車」的駕照，但是還是要等年滿18歲才可以合法獨立行車。

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