721攻擊滿月民眾再聚垃圾桶抗警 港鐵末班車不停元朗站

2019-08-22 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗在721爆發白衣人無差別攻擊市民事件，45人送醫救治，市民憤怒大罵「警黑勾結」，事滿一個月，港府及警方都沒有做出交代，昨天再有數百民眾集會元朗靜坐，要求警方給出交代，原本平和的活動，在入夜速龍小組持武器進場後，情勢緊張，雙方對峙，一度有催淚彈清場，港鐵末班車不停元朗站，最後在鎮暴警撤走後，示威人群也在今日凌晨散去。

綜合港媒報導，昨夜元朗示威，數百民眾採取靜坐、默立方式，對警方表達不滿，現場平和，但是，晚間9點左右，鎮暴警向元朗推進，並以強光照射群眾，立即引起民眾不滿鼓噪，約10點，警方採取武力驅離，以胡椒噴霧噴向民眾，民眾被激對抗，拿起滅火器、垃圾桶等對抗警方，站外也有民眾設路障，雙方對峙，情勢緊張。

直至晚間10點20分左右，港鐵宣佈，末班車不停元朗站，也不會有其他列車停靠，不過會安排其他班車接載旅客離開元朗，警力持續增強，但是在接近午夜時刻，警方突突撤守，火速離開，港鐵直接在元朗站廣播「警察撤離」後，民眾也接著警察之後，離開現場，結束一場對峙。

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