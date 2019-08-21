中國良心律師！ 赴港忠實報導反送中卻遭緊急召回

2019-08-21 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國律師陳秋實日前隻身前往香港，希望親眼見證、報導香港反送中運動的真實情況。他原訂於香港旅遊一週，但昨（20）日被緊急召回中國，陳秋實說自己已有心理準備，「自己的命就得自己扛」。

「黨控制一切言論」 赴港親眼見證

港媒《有線電視》日前專訪陳秋實，他17日以遊客身份獨自前往香港，在香港期間每天看4、5份報紙，甚至連「和理非」、「勇武」、「不割席」這些專業用語都了解得透徹。陳秋實說，希望「親眼見證」香港發生的事。

陳秋實參與的第一場大型活動，是17日在添馬公園的「撐警」集會。他觀察到，參與者大多數是中老年人和中國同鄉會，甚至有些是中國遊客。而上台發言的人除了議員，還有地產商、企業家等等。

次日，他前往維多利亞公園參與170萬人的反送中集會，甚至登上舞台拿麥克風發言，呼籲香港人應該多向中國人傳播資訊及心聲，因為「很多中國老百姓對香港的事完全不了解」。

陳秋實說，自己在香港聽到很多故事，甚至有一名才17歲的勇武派女孩，被迫要學會各種抗爭手語，要在家中演練被警察抓時如何反應。他強調這些事情在中國完全看不見，因為「黨和政府控制一切言論」。

忠實報導反送中 慘遭禁言

然而，在資訊不對等的狀況下，也不是所有中國人都恨、都罵這些示威者。陳秋實舉例，在他前往香港時，就有許多朋友要他「幫忙帶一個祝福給他們」。

因此，陳秋實拍下一段又一段的影片，上傳到網路上，希望向中國人民解說香港的真實情況。但也因此，他的微博日前就已被禁言。

陳秋實表示，他不覺得自己特別勇敢，覺得100多萬人都很有勇氣。他強調已經有心理準備，可能被吊銷律師執照，「一切結果自己承擔」。

被緊急召回 陳秋實：自己的命自己扛

另一部網友備份的影片則顯示，陳秋實已於20日晚間搭飛機回中國。他說自己受到各方壓力，「公安局、司法局、律師協會都在打電話給我」，對他說「你再不回來誰都保不了你」。

陳秋實認為，前往香港是不希望中國媒體在重大歷史時刻缺席，然而18日170萬人集會活動中，他卻很難找到來自中國的記者，因而決定自己拍影片、作報導。

此次被緊急召回，考了3年的律師執照很可能就此被吊銷，陳秋實承認「3天時間毀了3年努力很不值得」，但也認為自己就是這樣的性格，「自己的命就得自己扛」。

據微博資訊，陳秋實為中國律師及網紅，其微博擁有74萬名粉絲，並且是2014年中國節目《我是演說家》第一季的亞軍。香港網友亦整理了陳秋實曾發布過的所有報導影片，請見LIHKG討論區。

相關影片（有線電視專訪）：

相關影片（返中國前留影）：

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