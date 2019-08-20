遊義國海灘帶走40公斤白沙 法情侶最高恐被關6年

法國情侶日前到義大利薩丁尼亞島遊玩後，裝了14瓶約40公斤白沙想帶回家，沒想到因此被警方逮捕，最重恐被處6年監禁。（圖取自臉書專頁「Sardegna Rubata e Depredata」）

2019-08-20 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕到海灘度假想帶沙子當紀念品？法國情侶日前到義大利薩丁尼亞島遊玩後，裝了14瓶約40公斤白沙想帶回家，沒想到因此被警方逮捕，依涉嫌加重竊盜起訴，最重恐被處6年監禁。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，義大利薩丁尼亞島的白色沙灘受到法律保護，義國波爾托托雷斯（Porto Torres）警察在對等待搭乘渡輪前往南法港口城市土倫（Toulon）的汽車進行例行檢查時，發現車內有一些裝滿沙子的瓶子，並逮捕了這對40多歲的法國情侶。

這對情侶已在薩丁尼亞島北部港口城市薩薩里（Sassari）被依加重竊盜罪嫌起訴，可被處3000歐元（約新台幣10.4萬元）以下罰款和1至6年有期徒刑。警方表示，2人稱不知道有關於偷沙的法律，但有注意到海灘上有數種語言的標誌警告遊客。

一名警官表示，薩丁尼亞島海灘的白沙經常被盜，網路上甚至有一個非法市場，島民也對遊客偷竊貝殼和沙子的行徑非常憤怒，認為這些遊客偷的是下一代的未來，還威脅脆弱的生態環境。

當局通常在機場行李檢查或X光掃描時，逮到偷沙賊。機場安全官員設立的臉書專頁「被劫掠的薩丁尼亞」（Sardegna Rubata e Depredata）指出，過去20年來總共抓到數十噸的盜採白沙，每年進入夏季尾聲，他們都會把這些白沙運回海灘。

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