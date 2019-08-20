證實刪網軍帳號！臉書中文聲明：這些人士與中國政府有關

2019-08-20 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體巨頭推特（Twitter）、臉書（Facebook）在當地時間19日刪除大量疑似中國網軍帳號，推特移除刪除936個帳號，停權20萬個帳號，臉書也刪除7個粉絲專頁、3個社團和5個帳號，臉書特地以中文發布聲明，直接點名中國網軍，「移除來自中國的有組織非真實散佈行為」。

推特、臉書陸續對於中國網軍帳號開鍘，推特指出這些帳號受到中國政府控制，散布有關香港民主運動的假訊息，企圖損害香港政治運動的合理性，已經刪除936個帳號，停權20萬個帳號。

臉書稍早以英文發表聲明，隨後再PO出一篇中文翻譯，表示刪除社團、帳號是要移除「來自中國的有組織非真實散佈行為」，聲明開頭指出「Facebook 今天移除了7個專頁、3個群組和5個帳號。這些專頁、群組和帳號均來自一個中國的小型網絡組織，並牽涉參與針對香港的有組織非真實散佈行為。」

他們創建假帳號，成立假新聞粉絲專頁，在網路上散布假新聞，和誘使其他用戶前往臉書平台以外的新聞網站，臉書直接指出：「雖然執行這些行動的人士嘗試隱藏他們的身分，但Facebook的調查結果顯示這些人士與中國政府有關。」

據臉書統計，5個Facebook帳號、7個專頁和3個群組，有約1萬5500個帳號追蹤一個或多個這些專頁，約2200個帳號加入至少這些群組中的其中一個；根據推特所提供的有關人士在推特上的異常活動資訊，臉書也懷疑其平台上有組織從事非真實散佈行為，調查後發現了相關活動。

臉書強調：「Facebook絕不希望平台被人們用作操縱他人之用，因此會持續偵測並制止這類行為出現。」

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