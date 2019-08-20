戰後內心話曝光！昭和天皇也想退位 坦承一開戰就後悔

2019-08-20 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕二戰結束後，日本首任宮內廳長官田島道治與昭和天皇交談紀錄《拜謁記》近日曝光，昭和天皇多次提及退位想法，而對於舊日本帝國走向戰爭一事，也表達出無法掌控軍方的無奈及後悔之意。

據日本《共同社》報導，記錄首任宮內廳長官田島道治與昭和天皇對話內容的《拜謁記》，昨（19日）曝光，昭和天皇在戰後曾多次提及對戰爭的悔意和退位的可能性，關於1928年關東軍謀劃炸死東北軍閥張作霖的「九一八事變」，昭和天皇在戰後回顧此事，認為「事件處理方式不徹底是今日敗戰禍根之本源」，痛批軍部「以下犯上」，當然應該「儘早根除」。

1936年日本爆發青年軍官政變未遂的「二二六事件」，導致日本軍部全面掌控國家政策走向，昭和天皇直言：「那個時候軍部之勢誰都未能阻止」，而1941年任命東條英機出任首相，最後爆發珍珠港事件，開啟太平洋戰爭，昭和天皇自省稱：「以為他是唯一能壓制陸軍的人而讓其組建內閣」、「說是估計錯誤的話，的確如此」。

關於太平洋戰爭爆發，天皇也坦承一開戰就後悔稱「祈禱和平但卻未能阻止」、「東條內閣時期已病情發展，當時已經無能為力了」，在戰局逐漸絕望之際，日本仍持續掙扎到1945年8月15日才宣布無條件投降，昭和天皇對此表示：「畢竟還是不願意無條件投降」，他當時期盼能給盟軍造成打擊後，才開始和談，「我方獲得一寸勝利，也曾想尋找此等時機」，顯示天皇抱持著「一擊和談論」想法。

而戰後昭和天皇多次提出退位想法，1949年曾提「締結和約之時又會出現退位等論調，各種形勢如果允許，也可以考慮退位或讓位」，在1951年也曾表示「國民想我退位的話，我沒有絲毫猶豫」，同時也希望公開發表對戰爭的反省之意，但遭到當時的首相吉田茂反對。

不過昭和天皇對於戰後日本被全面解除武裝一事頗有微詞，曾稱「我認為僅就武裝一點而言，光明正大、堂堂正正地修改為好」，1952年盟國結束對日本的軍事佔領，日本恢復主權獨立地位後，天皇再表示：「絕對不願看到重新武裝導致舊軍閥式的東山再起，但既然存在受侵略的威脅，也不能沒有防衛性的新武裝」。

但此番想法立刻被田島道治勸諫，認為現在天皇不能發表這種類似干政的言論，強調「這些話是禁忌」等等。

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