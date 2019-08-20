香港凌晨連儂隧道內爆濫砍事件 多人被砍至少3人受傷

2019-08-20 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港才平和完成818維園170萬人大集會，今天凌晨1點多卻爆發將軍澳連儂隧道內砍人事件，約有6~7名男女在隧道內，遭到1名疑操中國籍男子拿刀亂砍，至少3名男女被砍傷送醫，而凶手做案後即逃離現場。

綜合港媒報導，這起砍人事件發生在將軍澳景林邨連接厚德邨的行人隧道，隧內貼滿當地居民為反送中打氣的貼紙和紙條，是當地居民的「連儂牆」。

行凶男疑似中國籍的中年男子，在隧道內向身旁的兩名女子刻意挑釁，先搭政治議題不成，就用香菸噴向女子，隨後拿刀砍向女子，附近的男子見狀馬上衝過去搶救被砍女子，壓制行凶男，過程中自己也遭到砍傷，造成現場至少3人受傷，其中2人頭部及耳朵被砍傷，而行凶男早就趁亂逃逸。

港民怒怨警黑勾結、變本加厲

事件引發居民人心惶惶，更在網上發燒，直接把怨氣噴向警方，多人留言「係咪撐警撐政府就可以目無法紀、博黑警唔會拉呀????！祝傷者早日康復????????~」、「9成又捉唔到人。。。」、「警察維持治安能力已經失效不足恃，市民應該要組織自衛，同時幫勇武抗爭者升級裝備。街坊都係時候幫手添置裝備」、「請各位年輕人不要再出夜街 市場警黑勾結 針對年輕人暴打 已變本加厲 用刀斬人 大家更要小心 最可憐有事係無仇報 大家要清楚 今時不同往日 香港已不是安全城市 大家唔好再出夜街la ????????????早日康復」。

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