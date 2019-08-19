日本擬排放福島核廢水 南韓要求說明

2019-08-19 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島核電廠的核廢水儲存庫即將用盡，南韓外交部今（19）日召見日本駐韓大使，要求說明日本政府對於含放射性物質的廢水有什麼處理計畫，日前日本曾提出5個方案，包含直接將廢水流放大海，因此引起南韓政府疑慮。福島當地居民也反對日方提出的方案，環保團體「綠色和平」（Greenpeace）則針對將核廢水排入海中表示抗議。

綜合外媒報導，南韓外交部今日召見日本駐韓大使，要求說明日本政府對福島核電廠排放含放射性物質的廢水有什麼計畫，表示為了兩國人民的健康，希望日方透明、具體的提出解釋，日本大使回應，會向南韓及國際社會誠實報告核電廠廢水的處理情況。

南韓外交部本月13日曾指出，因為對南韓國民的健康安全有疑慮，所以已向日本政府表示擔憂，也會促請日方公開說明福島核電廠的廢水排放計畫，並表示電廠的核廢水儲存庫目前已儲存11億5千萬公升的廢水，將在2022年8月前用盡。日本政府日前曾提出5個方案，包含將廢核水移至他處保管、增加儲存庫容量、排入大海、氣化或固化核廢水，但至今仍沒有定論，只是這些方法中，直接將廢核水稀釋後流放大海的成本最低，因此引發南韓的疑慮。

福島核電廠內共有960個儲水槽，每天約增加17萬公升的核廢水，如今隨著儲水庫用盡的時間越來越近，不只是南韓政府，福島當地居民也對日本提出的處理方案表示反對。環保團體「綠色和平」認為日本政府可能會選擇將核廢水排入海中的方案，並對此表達抗議，指出大海不是垃圾場，而是人類與生物的共同家園，這個計畫影響的不只是日本，包含南韓在內的周邊國家也會受到輻射污染。

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