穿越半世紀！男子發現50年前瓶中信 俄籍船長說話了...

2019-08-19 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國男子伊萬諾夫（Tyler Ivanoff）日前在臉書發文表示，日前找到一封以俄文書寫的瓶中信，引發網友、媒體討論，經俄媒調查發現，這封信的撰寫人為現年86歲的俄國船長波札南克（Anatoly Botsanenko）在36歲時寫下，波札南克對此表示，這是一封對他具有「歷史意義」的問候信。

綜合外媒報導，伊萬諾夫表示，這封瓶中信是他在阿拉斯加州首府安克拉治（Anchorage）的希什馬廖夫村（Shishmaref）海岸附近尋找柴火時拾獲，信被捲成長條狀，放入綠色的酒瓶，伊萬諾夫指出，「瓶子裡還是乾的。聞起來像是葡萄酒或是其他老酒的味道，信紙也是乾的。」

這封信內容為：「誠摯的問候！這是俄國遠東艦隊母船『蘇拉克號』。我問候找到這個酒瓶的人，並請求你寄信到海參崴43號『蘇拉克號』，回覆全體船員。祝福你身體健康，延年益壽，航行愉快。1969年6月20日。」

據了解，這封信是由俄國船長波札南克在1969年、冷戰時期寫下。俄國國營俄羅斯-1電視台《Russia-1》調查指出，波札南克看見他在36歲時寫下的瓶中信後，喜極而泣表示，「這看起來像我寫的字，真的！」

波札南克指出，他在1966年監督蘇拉克號的興建，而後寫下這封信，並航行到1970年。伊萬諾夫對自己拾獲這封「時光信件」表示，未來會考慮與孩子一同撰寫瓶中信，透過瓶中信傳遞訊息，看它會到哪裡去。

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