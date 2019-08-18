香港大遊行同日 中共宣布建設深圳示範區引揣測

2019-08-18 22:51

〔中央社〕香港與中國對立氣氛升高、反送中陣營今天舉辦大規模集會之際，中共中央卻公布「支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區」文件，標榜「豐富一國兩制事業發展」，時機與動機引起揣測。

這份文件並提到，要「在黨的領導下擴大人民有序政治參與」，但又強調「堅持和完善人民代表大會制度，加強社會主義協商民主制度建設」；而經濟方面「在遵循憲法和法律、行政法規基本原則前提下，允許深圳立足改革創新實踐需要，根據授權對法律、行政法規、地方性法規作變通規定」。

此外，這份文件指出，要推進在深圳工作和生活的香港、澳門居民，民生方面「享有市民待遇」。

新華社報導，這份文件全稱為「關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見」，全文分為19條、共4600餘字，由中共中央、中國國務院依例聯名在今天公布。

根據報導，文件開頭提到，當前「中國特色社會主義進入新時代」，支持深圳高舉「新時代改革開放」旗幟、建設「中國特色社會主義先行示範區」。

文件指出，當前支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，有利於更好實施「粵港澳大灣區」戰略，「豐富『一國兩制』事業發展新實踐」。

關於戰略定位，這份文件訂出，深圳2025年「經濟實力、發展質量躋身全球城市前列，研發投入強度、產業創新能力世界一流，文化軟實力大幅提升，公共服務水平和生態環境質量達到國際先進水平，建成現代化國際化創新型城市」。

下一個目標是2035年，深圳「高質量發展成為全國典範，城市綜合經濟競爭力世界領先，建成具有全球影響力的創新創業創意之都，成為中國建設社會主義現代化強國的城市範例」。

之後，到21世紀中葉，深圳將「以更加昂揚的姿態屹立於世界先進城市之林，成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球標桿城市」。

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