夫妻網募夭折兒喪葬費 友人打電話才驚覺「全是騙局」

2019-08-18 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州（Pennsylvania）一對年輕夫妻上月3日稱新生兒在出生5小時後喪命，找來了身邊的親友共同支付寶寶伊斯頓（Easton）的喪葬費用，還在網路上尋求其他網友的愛心募款，直到其中一位友人覺得事情不對勁打電話到醫院、殯儀館確認，才發現原來這名母親「從來沒懷孕」，從頭到尾都是一場騙局！

綜合外媒報導，這夫妻分別為27歲的傑弗瑞（Geoffrey）和23歲的凱西（Kaycee），2人從公開凱西「懷孕」的消息後，持續在臉書PO出相關貼文，包括超音波照片、讓親友猜寶寶的性別等，期間聽到這個好消息的親朋好友們紛紛送上誠摯的祝福、禮金以及禮物。

上月3日凌晨，凱西終於在臉書上發布一張嬰兒包著毯子的照片，告訴親友們他的孩子伊斯頓已經在醫院出生；幾個小時後，這對夫妻馬上又宣布伊斯頓因肺部液體和低心率已經死亡的壞消息，同時把他們的故事寫出來放到GoFundMe募資網上向網友募集伊斯頓的喪葬費用，獲得550美元（約新台幣1.7萬元）的善心捐款。

但友人辛西亞（Cynthia）覺得這對夫妻的有些舉動很奇怪，例如：凱西在生產前2個月開始對親友避不見面、生產完說要幫孩子洗澡後消失，最後突然傳出寶寶已經夭折，她因此決定打電話到醫院和殯儀館查詢關於新生兒「伊斯頓」的事情，沒想到兩方都回應根本沒有「伊斯頓」的紀錄，她在發現自己受騙也馬上報警。

警方獲報後，在傑弗瑞和凱西的住處搜出一個栩栩如生的嬰兒人偶和刻有「伊斯頓」的骨灰罈；這對夫妻目前因竊盜、詐欺被逮捕，2人坦承，因為經濟狀況不好才會用「假懷孕」和「假夭折」騙取禮金、禮物和喪葬費用；募資平台GoFundMe則表示，會全力配合調查，也會將15筆捐款全數退還。

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