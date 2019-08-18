悚！她停車去買東西 回來後車上多了一具遺體...

2019-08-18 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕是要嚇死誰？美國紐約州一名婦女16日開著卡車，到尼亞加拉郡紐法恩鎮（Town of Newfane）的Tops超市外下車購物，怎知回來後車上竟多了一具遺體。

據《福斯新聞》報導，女子透露，她當時打開後擋板準備把買好的東西放上去，赫然看到卡車貨板上躺著一個明顯死亡的男性，連忙報案請警方前來處理。

女子並不認識死者，警方則透露該名男子為40多歲至50來歲的西班牙裔人士，但尚未說明死因或任何案情，男子遺體目前已送交法醫解剖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法