中國強摘器官悲歌未央 獲植家屬曝「可挑年輕人、2週內手術」

2019-08-17 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局廣泛迫害人權，其中又以大量強摘人體器官一事最駭人聽聞，有外媒披露，中國檯面下的活摘器官暴行一直沒有停止，如今在中國，等待器官移植的重症患者從開始配對到手術完成僅需約2週時間。

《寒冬》雜誌專訪一名近期接觸腎臟移植作業的中國陳姓民眾，後者表示，因有一名親戚需要器官移植，他在知情人士的推薦下，帶著患者至山東省煙台市最高等級「三甲」的毓璜頂醫院治療，陳先生透露，自己被隱諱地告知，那裏「會很快獲得滿足自己要求的臟器」。

陳先生進一步指出，當時從未想過可以這麼快獲得腎源，只想去碰碰運氣，沒想到短短幾天，院方人員就聯繫家屬，稱已配對成功。他說，「從配血型、體檢到安排手術，僅花了約10幾天的時間」。

陳先生憶述，院方當時向家屬表明，「若願意多花點錢，就可以換年輕點的」，且保證腎源健康、沒病，而他們當然願意多花點錢換年輕的。手術完成後，醫院方面告知，有個年輕人剛好出車禍死了，碰巧家人願意捐出兩顆腎臟，配對又恰好吻合，才這麼順利就移植到健康腎臟。

研究中國強摘器官暴行的專家李揮戈博士此前接受《寒冬》採訪曾表示，2017年美國腎臟移植的平均等待時間是3.6年，且美國登記在冊的器官自願捐獻者總數超過1.45億人，而中國僅37萬人自願捐獻器官，有錢的患者卻可在10多天內就找到適合的器官供體，背後隱情令人毛骨悚然。

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