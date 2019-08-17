無懼萬名武警鎮壓威脅！ 香港3集會遊行今日齊登場

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續，日前萬名中國武警遭直擊於深圳集結、練兵，引起國際關注。即便如此，香港民眾今日依然發起3場集會遊行，持續向港府及國際發聲。
香港教協發起遊行 期望守護下一代的良知
綜合香港媒體報導，上午首先登場的是由「香港教育專業人員協會」（教協）發起的教育界大遊行。參與人士上午11時於中環遮打花園集會，並於11時30分遊行前往香港特首官邸「禮賓府」。
今日上午集會時，現場下起滂沱大雨，但無損參與者的熱情，現場群眾手持「守護下一代良知」標語，高喊「香港人加油」、「教師加油」、「學生加油」、「守護香港」等口號。
光復紅土遊行上訴成功
今日下午由香港民間發起的「光復紅土」遊行，則是在遭到警方反對後上訴成功，得以經由修改後的替代路線舉辦遊行。
本次遊行將由土瓜灣地區的海心公園，遊行至鄰近紅磡的港鐵黃埔站，時間為下午3時半至5時半。
民陣將於維園集會 憂心人潮滿溢
此外，由香港「民間人權陣線」（民陣）發起的「煞停警黑暴力，落實五大訴求」遊行，遭香港警方反對，僅批准於維多利亞公園（維園）集會。
民陣代表律師郭憬憲表示，民陣預計屆時會有30萬人出席維園集會，若無法進行遊行、疏導人流，僅能容納10萬人的維園很可能「滿溢」，而「滿溢的維園就會升溫」。
被問及若屆時「滿溢」的人群站上馬路，是否就算是非法遊行或集結？警方沒有正面回應，只說警方會在現場看人流是否「正在疏散」。並稱屆時若人數過多，會「呼籲已到場一段時間者先離開」，同時要求參與者排隊進場。
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香港教協發起教育界遊行，現場下起滂沱大雨，但仍有源源不絕的人流自遮打花園湧出。（擷取自《香港電台》直播畫面）
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「光復紅土」遊行上訴成功，獲准以替代路線（圖中藍線）舉辦遊行。（擷取自Google地圖）
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民陣發起之遊行遭警方反對，僅獲准於維園集會。圖為6月16日200萬+1人反送中遊行前，群眾於維園集結情形。（彭博）