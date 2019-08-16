反送中》港警親屬擬8/25集會 5大訴求要港府「還警於民」

2019-08-16 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕由香港警察家屬組成的臉書專頁「警員親屬連線」今（16）日發文宣布，將在本月25日舉行「還警於民」集會，期盼緩和員警與民眾之間的緊張關係，說明政府為維護政權而利用警察與民眾對峙，希望成立獨立調查委員會，調查不當策劃警隊行動的人，懲處手法不當的人，為員警平反。

香港員警妻子Sunny於今年7月29日成立臉書粉專「警員親屬連線」，期望能緩和民眾與警方之間的關係，她日前在《立場新聞》的專訪中表示，她的丈夫是在示威遊行中，站在最前線執勤的基層員警，Sunny呼籲香港特首林鄭月娥不要躲在警察後面，利用警隊與民眾的衝突來維護政權，並說明不是想成立警員家屬聯誼會，而是要促使員警家屬站出來改變現況，恢復警察的公信力，也避免讓警察成為政府的棋子。

警員親屬連線今日發文宣布，將於本月25日下午2點，在中環愛丁堡廣場舉行「還警於民」集會，並在會後步行至警察總部及特首辦公室遞交請願信，遊行包含5大訴求，包含特首應盡快與其團隊積極討論市民訴求、呼籲警隊高層制定減少示威衝突的處理方式、成立市民與警員的溝通平台、請前線警察自律，以及成立全面獨立調查委員會。

Sunny在專訪中說明，為徹查運動至今牽涉的各方因素，警察更應該支持獨立調查委員會，以挽回公眾形象，如果能揪出警察中的害群之馬也是好事。警員親屬連線曾指出「有好警察，或許不是每個人都看得到，但是他們是存在的」，今日也發文說明，員警為維護法治而投身警隊，卻因政治問題不得已與市民對峙，希望能挽救殘局，並表示將會向警方申請不反對通知書。

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