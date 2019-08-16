「黃台之瓜，何堪再摘」 李嘉誠透過發言人解釋...

2019-08-16 13:32

〔中央社〕已退休的長和資深顧問李嘉誠今天就刊登廣告一事透過發言人重申，「今日香港，要停止暴力」，並呼籲年輕人「不要讓今天的激情，成為明天的遺憾」。

香港首富李嘉誠今天在多家報章刊登兩則全版廣告，其中一則指出：「正如我之前講過：『黃台之瓜，何堪再摘』」；另一則內容以反暴力為主題，寫著「最好的因可成最壞的果」等字句。

李嘉誠的廣告引來全城熱議，包括內容所指，以及為何刊登兩則不同內容的廣告等，坊間也有不同解讀；而廣告雖未指明訴求對象，但顯然與反修訂逃犯條例示威近月以來的暴力事件有關。

對於以上疑問，李嘉誠透過發言人向中央社提供回應稿表示，「李嘉誠先生今天以一個香港市民身分刊登廣告，主要因為他認為，香港長期繁榮穩定繫於『一國兩制』行穩致遠。今日香港，要停止暴力，堅守法治。「時間的長河看不到盡頭，人生的路走不回頭。」

發言人說：「他（李嘉誠）的心聲是愛中國、愛香港、愛自己；大家一定要以愛之義，止息怒憤，對『一國兩制』，以謙和而珍之。」

對於媒體詢問為何刊登兩則不同廣告，李嘉誠透過發言人說：「基於目前香港形勢複雜，難以用單一語言或溝通方法回應，應以何身得度者，即現何身而為之說法。」

被問到對於港府的看法，李嘉誠透過發言人說：「現時年輕人給政府的聲音和訊息震耳欲聾，政府已在絞盡腦汁。」

至於對年輕人有何建議，發言人轉述李嘉誠說：「投放資源在青年工作，永不後悔，因為投資青年，就是投資未來。」但他同時呼籲年輕人，「不要讓今天的激情，成為明天的遺憾。」

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