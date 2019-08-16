反送中》日小四女赴港「田調」 網友大讚求知求真精神

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗爭活動越演越烈，國際社會也高度關注。在日前香港機場群眾抗議活動，有位來自日本的10歲小妹妹，特地赴港進行「田野調查」，她的求知、求真精神，引起日本網友熱議。
根據日媒《WBS》在14日的報導，電視台記者在香港國際機場遇到了這名10歲日本小女孩，名叫島津知佳。她同父親一起現身在機場內，並向記者表示，雖在日本看到有關香港「反送中」示威運動的新聞，但對詳細情形仍不了解，在父親的提議下，便來到香港與抗議人士進行「對話」。
島津知佳以英文向示威者提問，雖被多次拒絕，但她仍不放棄堅定尋找願意受訪的人。在報導畫面中，有2名願意受訪的抗議民眾表示，並非爭取「港獨」，而是在爭取香港的自由。
島津知佳表示，一開始做「田野調查」當然有點緊張，不過仍想將示威群眾的想法綜合起來，並傳播出去。
這篇報導在日本傳開後，馬上引起日本網友熱烈討論。有不少網友紛紛表示，島津知佳這樣求知、求真精神值得加許；更有不少人認為，她具備成為記者的特質，未來肯定能幹一番大事，也嘆日本主流媒體「連小孩也比不上」。
この子すごい。— Koyuママ （@Koyu0920Mama） August 14, 2019
何故香港でデモをしてるのか知りたくて自由研究としてデモ隊にヒアリングしてる。
これWBSで流してたけど流石WBSは視点が違う pic.twitter.com/w0heFJSUOF