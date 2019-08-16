反送中》日小四女赴港「田調」 網友大讚求知求真精神

2019-08-16 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗爭活動越演越烈，國際社會也高度關注。在日前香港機場群眾抗議活動，有位來自日本的10歲小妹妹，特地赴港進行「田野調查」，她的求知、求真精神，引起日本網友熱議。

根據日媒《WBS》在14日的報導，電視台記者在香港國際機場遇到了這名10歲日本小女孩，名叫島津知佳。她同父親一起現身在機場內，並向記者表示，雖在日本看到有關香港「反送中」示威運動的新聞，但對詳細情形仍不了解，在父親的提議下，便來到香港與抗議人士進行「對話」。

島津知佳以英文向示威者提問，雖被多次拒絕，但她仍不放棄堅定尋找願意受訪的人。在報導畫面中，有2名願意受訪的抗議民眾表示，並非爭取「港獨」，而是在爭取香港的自由。

島津知佳表示，一開始做「田野調查」當然有點緊張，不過仍想將示威群眾的想法綜合起來，並傳播出去。

這篇報導在日本傳開後，馬上引起日本網友熱烈討論。有不少網友紛紛表示，島津知佳這樣求知、求真精神值得加許；更有不少人認為，她具備成為記者的特質，未來肯定能幹一番大事，也嘆日本主流媒體「連小孩也比不上」。

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