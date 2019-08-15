高級反串！中國民眾挺港警 竟發起818天安門大遊行

2019-08-15 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒記者日前被香港反送中示威者綑綁、毆打，引起中國網友不滿，轉PO寫有「我支持香港警察，你們可以打我了」字樣的圖，以表支持。近日卻有人做圖反串，稱「我支持香港警察，我們可以上街了」，藉由號召中國人到天安門廣場集會，反諷中國禁止群眾集會遊行抗議。

港人先前在機場發起「警察還眼」行動，抗議警方打瞎一名女子的眼睛，中國官媒《環球時報》記者付國豪在現場大喊「我支持香港警察，你們可以打我了」，遭到群眾綑綁、痛毆。付國豪當時疑似混入示威者，被質疑故意挑起事端。事發隔日，示威者發布公開信，表示面對極權以臥底形式滲透，以憤怒過激的方法回應，向大眾道歉。

對此，中國官媒以「暴徒」、「支持新聞自由」、「反對恐怖主義」等內容啟動宣傳戰，憤怒的中國網友們也紛紛轉貼寫有「我支持香港警察，你們可以打我了」的圖。但近日有人反串，流傳起「我支持香港警察，我們可以上街了」圖，號召中國人18日上午10點到天安門廣場集會，聲援香港警察、支持言論自由，還掛名由「人民日報」、「新華網」、「共青團」等中國官媒聯合主辦。

PPT網友回應，「這超高級反串啊」、「我們絕對100％支持你們上天安門廣場表達挺港警」、「今天在臉書碰到五毛都一堆人傳這圖啊」、「億人響印，沒人到場」、「我看是準備被坦克輾了」、「去天安門給人家抓交替嗎」、「他們允許遊行嗎」、「在中國講言論自由？笑死人了」。

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