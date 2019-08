美國太空中隊：歐洲亞利安火箭太空軌道自爆

2019-08-15 17:24

〔即時新聞/綜合報導〕美國空軍的第18太空管制中隊的監測報告指出,由法國國家太空研究中心設計研發的亞利安4號火箭(Ariane 4),第三節上月22日在太空軌道上爆炸,中隊已偵測到7枚碎片殘骸。

根據俄羅斯《衛星通訊社》 報導,美國空軍的報告指出,亞利安4號是自己爆炸,並沒有碰撞到其他物體。

亞利安4號火箭過去完成116次發射,成功率達97.45%,由於運輸負重的關係已遭淘汰,由亞利安5號接手發射衛星的任務,最後一次發射任務是在2003年2月15日,將Intelsat 907人造衛星送至地球太空軌道。

美國空軍的第18太空管制中隊位於加州范登堡空軍基地,任務為探測,監控和識別地球軌道上的所有人造物體。

#18SPCS confirmed that the breakup of ARIANE 42P R/B (SCC#

22079) occurred on July 22, 2019, @ appx 0917 UTC. Tracking 7 associated

pieces - no indication caused by collision.