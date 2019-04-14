擁有6引擎、雙機身 「全球最大飛機」試飛成功

2019-04-14 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕由飛機製造商「Stratolaunch Systems」所製造的「全球最大飛機」，翼展長達117公尺，機鼻到機尾則有72公尺，有著雙機艙、6具引擎的奇特造型，而這架「全球最大飛機」在美國當地時間週六在加州試飛成功。

綜合外媒報導，飛機製造商「Stratolaunch Systems」是由億萬富翁、已故微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）於2011年所創立，這架擁有6具引擎的雙體結構飛機，在為期約2個半小時的處女航中飛行高4572公尺，時速達274公里。試飛員湯瑪斯（Evan Thomas） 表示：「總體來說太棒了，試飛這種具有複雜性及獨特性的飛機，所獲得的經驗不能再更多了。」

這架飛機的設計構想是在兩個機艙中間攜帶搭載了衛星的火箭，在飛到10公里高空後再發射火箭，而火箭將會把衛星送到在地球上空的軌道上。若是飛機載運的衛星發射成功，成本會比單純從從地面發射火箭送衛星上太空還來得便宜，因為飛機所需燃料比傳統火箭更少，且飛機不需要火箭發射台等其他昂貴的周邊設施，目前該項計畫已隨著飛機成功試飛而踏出第一步。

「Stratolaunch Systems」指稱這架雙體飛機為「全球最大」，但其實有其他飛機「從機鼻到機尾」的長度比它還要更長。

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