反送中》緊鄰香港練兵！ 中國大量武警深圳演練照曝光
列印

2019-08-15 14:25
國際媒體照片曝光，數以萬計的中國武警在緊臨香港的深圳演習，還有大量部隊車輛停在深圳體育場館附近。（法新社）

國際媒體照片曝光，數以萬計的中國武警在緊臨香港的深圳演習，還有大量部隊車輛停在深圳體育場館附近。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普13日表示，美國情報顯示，中國政府正調動部隊到香港邊境。國際媒體照片曝光，數以萬計的中國武警在緊臨香港的深圳演習，還有大量部隊車輛停在深圳體育場館附近。

數名中國武警在深圳體育館內演習。（法新社）

數名中國武警在深圳體育館內演習。（法新社）

《美聯社》報導，Maxar公司WorldView衛星12日拍攝到的影像顯示，有大約500輛武警汽車停放在深圳灣體育中心周圍，距離香港僅隔著一個港灣，有些人將這項訊息解讀為北京威脅香港的民主抗議者。

中國武警部隊距離香港僅隔著一個港灣。（法新社）

中國武警部隊距離香港僅隔著一個港灣。（法新社）

《法新社》15日釋出獨家影片，顯示數以萬計的中國武警在深圳體育場館附近進行演習，這些人身上有著武警的徽章，在體育館內移動或跑步，還有人騎著摩托車，在體育場外還有數十輛卡車和裝甲運兵車。

Maxar公司WorldView衛星12日拍攝到的影像顯示，有大約500輛武警汽車停放在深圳灣體育中心周圍。（美聯社）

Maxar公司WorldView衛星12日拍攝到的影像顯示，有大約500輛武警汽車停放在深圳灣體育中心周圍。（美聯社）

中國解放軍東部戰區陸軍昨下午透過微信恐嚇，表示從深圳出發到香港只要10分鐘，並搭配寫著「港毒分子」、「秋後的螞蚱」的蝗蟲圖片，指「秋天會逐漸絕跡」。

中國武警部隊在深圳部署。（美聯社）

中國武警部隊在深圳部署。（美聯社）

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