反送中》緊鄰香港練兵！ 中國大量武警深圳演練照曝光

2019-08-15 14:25

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普13日表示,美國情報顯示,中國政府正調動部隊到香港邊境。國際媒體照片曝光,數以萬計的中國武警在緊臨香港的深圳演習,還有大量部隊車輛停在深圳體育場館附近。

《美聯社》報導,Maxar公司WorldView衛星12日拍攝到的影像顯示,有大約500輛武警汽車停放在深圳灣體育中心周圍,距離香港僅隔著一個港灣,有些人將這項訊息解讀為北京威脅香港的民主抗議者。

《法新社》15日釋出獨家影片,顯示數以萬計的中國武警在深圳體育場館附近進行演習,這些人身上有著武警的徽章,在體育館內移動或跑步,還有人騎著摩托車,在體育場外還有數十輛卡車和裝甲運兵車。

中國解放軍東部戰區陸軍昨下午透過微信恐嚇,表示從深圳出發到香港只要10分鐘,並搭配寫著「港毒分子」、「秋後的螞蚱」的蝗蟲圖片,指「秋天會逐漸絕跡」。

AFPTV EXCLUSIVE VIDEO: @AFP has captured images of thousands of Chinese military personnel parading at a sports stadium across the border from Hong Kong pic.twitter.com/0xlNUZqZdq