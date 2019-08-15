華爾街日報：華為員工助非洲多國政府監控政敵

2019-08-15 04:12

〔中央社〕中國電信設備巨擘華為深耕非洲多年，是當地數位監控系統重要供應商。華爾街日報報導，華為員工協助非洲多國政府資安部門以攔截加密通訊等方式監控政敵，捲入爭議。

報導引述烏干達資深安全官員說法指出，出身歌壇的國會議員波畢威恩（Bobi Wine）去年在美國支持下發起反對運動，被長期執政的總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）視為眼中釘，烏干達數位監控部門奉命攔截波畢威恩的加密通訊。

上述官員透露，任務小組在烏干達首都康培拉的警局總部三樓，企圖用以色列廠商開發的間諜軟體掌握波畢威恩的WhatsApp與Skype通訊內容，嘗試多天卻無功而返。他們隨後向華為員工求助。

多名華為工程師伸出援手，只花兩天就用上述間諜軟體成功破解波畢威恩其中一個WhatsApp聊天群組。烏干達當局隨後破壞波畢威恩發動示威的計畫，並逮捕他與數十名支持者。

另一案例發生在尚比亞。根據尚比亞資深安全官員，多名華為技師協助政府侵入常批評總統倫古（Edgar Lungu）的反對派部落客手機與臉書頁面。其中兩名華為專家找出部落客所在地點，並與逮捕這些部落客的警方小組密切聯繫。

尚比亞執政黨愛國陣線（PF）4月在臉書發文，指警方與華為的中國專家攜手追緝並逮捕這些部落客。愛國陣線發言人證實，本案由隸屬尚比亞電信主管機關的網路犯罪打擊小組處理，華為專家正好也在當地電信主管機關數位監控部門辦公。

這篇調查報導指出，兩起事件顯示華為員工運用自家技術與其他廠商產品，在烏干達與尚比亞政府從事國內監控上扮演支援角色。

美國政府多年來指稱華為可能淪為中國政府從事海外監控的工具，華為一直駁斥相關指控。

華為向政府販售的「平安城市」解決方案被認為與上述事件脫不了關係。據華為說法，華為已在逾100個國家與地區的700座城市安裝這套監控系統。

華爾街日報表示，這篇報導未出示北京當局在非洲從事監控的證據，也未發現華為中國高層知情、下令或批准上述行為。但報導披露的細節，正是華為員工直接參與非洲政府攔截政敵私密通訊的證據。

華為發言人透過書面聲明堅稱，華為從未從事「駭客」活動，堅決否認針對華為營運提出「毫無根據且不準確的指控」。

華為在非洲市場呼風喚雨，根據資深非洲安全官員說法，中國政府官員在協助華為打下非洲江山方面扮演關鍵角色，不僅出席相關會議，也陪同非洲情報官員拜訪華為位在深圳的總部。

儘管華為在非洲許多計畫仍處於起步階段，但曾任美國國務院非洲專家的波伊西州立大學（Boise State University）數位監控專家費德斯坦（Steven Feldstein）表示，華為已向數十個開發中國家販售先進錄影監視及臉部辨識系統。

費德斯坦說：「關鍵問題在於中國廠商是想藉此賺錢，還是帶有特定監控目的。」獲悉華爾街日報調查報導內容後，他表示：「結果很明顯是後者。」（編輯：林治平）

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