美國淫魔富豪性愛專機開趴 乘客名單驚見比爾蓋茲！

2019-08-14 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌召童妓、販賣人口、誘拐未成年少女、性虐未成年少女而入獄待審，不料日前他卻突然在獄中輕生。外媒踢爆，艾普斯坦生前常在私人專機「蘿莉塔快遞（Lolita Express）」舉辦性愛趴，而微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也曾是專機乘客之一。

綜合媒體報導，艾普斯坦的「蘿莉塔快遞」可載29人，機內有不僅有舒適的高級沙發，更有寬敞的廚房、起居室與主臥房，十分奢華；地面上更鋪滿舒適軟墊，以便艾普斯坦在機上舉辦高空性愛趴。包括美國前總統柯林頓、現任總統川普、好萊屋男星凱文史貝西（Kevin Spacey）、英國安德魯王子（Prince Andrew）等知名人物，都曾是機上嘉賓；令人意外的是，連比爾蓋茲的名字也出現在這份名單之中。

據《Daily mail》 報導，比爾蓋茲曾在2013年和艾普斯坦一同搭成「蘿莉塔快遞」專機，飛往佛羅里達州的棕櫚灘（Palm Beach），雖然報導指出比爾蓋茲應該只是「搭便車」，不過艾普斯坦在2008年就曾因未成年少女性交易而入獄13個月。事發之後，比爾蓋茲仍願意搭乘他的專機，與他和妻子通過慈善活動幫助全世界年輕少女的形象非常違和，令人詫異。

據報導，艾普斯坦生前說，自己曾擔任比爾蓋茲的財務顧問，雖然比爾蓋茲方已否認此事。不過兩人在佛羅里達州南部都有置產，也引發外界討論；而目前針對外媒報導內容，比爾蓋茲發言人尚未回應。

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