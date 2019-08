反送中》拔槍指向群眾 港警稱：警棍被搶、生命受威脅

2019-08-14 15:20

〔即時新聞/綜合報導〕香港機場昨(13)日晚間發生激烈衝突,有員警情急之下拔出左輪手槍指向群眾,是反送中運動中警方首次遭直擊使用致命武器。對於員警為何拔槍,香港警務處表示,該員警警棍遭搶走且被襲擊,拔槍是為保護自己以免生命受到威脅。

香港警務處今(14)日凌晨發布新聞稿指出,警方接獲機場管理局要求,於昨日晚間前往機場協助護送一名受傷旅客(該旅客遭疑為中國公安)離開。但期間有一名員警警棍遭搶,並遭多人襲擊,該員警為了保護自己以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害,於是拔槍戒備。

由現場側拍影片可以看見,這名員警先是衝向一名站在原地的女性,並將她推倒在地。群眾見狀追打該員警,員警被搶去警棍並遭警棍毆打。眼見警棍遭搶,員警隨即拔出手槍,群眾趕緊後退,員警才在同伴護衛下離去。

Police officer had his baton taken from him and was attacked with it. Drew his pistol and aimed at protesters. Astonished nobody killed here tonight. pic.twitter.com/Wox8yziDnz