靖國神社成立150年！神社曾要求明仁天皇參拜遭拒

2019-08-14 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本靖國神社供奉日本自明治維新時代以來戰死的軍人及軍屬，但自二戰甲級戰犯入祠後，時任的昭和天皇再也不去參拜，繼任的明仁天皇在退位前，也從未參拜靖國神社，傳出靖國神社去年曾向宮內廳提出極為罕見的「行幸請願」，盼當時的明仁天皇在2019年靖國神社創立150週年之際參訪，但仍被拒絕。

據《共同社》報導，靖國神社的前身是建於1869年的東京招魂社，最初是為了紀念在明治維新時期的戊辰內戰中陣亡的3500多名反幕武士，1874年明治天皇首次參拜，1879年改名為靖國神社，其後供奉在包括甲午戰爭、日俄戰爭、一戰、二戰等戰爭中戰死的軍人及軍屬，也是日本天皇唯一會鞠躬的對象。

大正天皇曾於在靖國神社創立50年的1919年5月參拜，1969年神社創立100年時，昭和天皇也前往參拜，但由於在1978年，包含東條英機等14名二戰甲級戰犯入祠神社引發爭議，昭和天皇再也沒有前往參拜，天皇最後一次參拜靖國神社是1975年。

平成成首個未有天皇參拜的年代

繼任的明仁天皇在退位前也不曾參拜，平成成為首個未進行天皇參拜的年代，由於今年為神社成立的150週年，靖國神社去年秋季曾向宮內廳提出極其罕見的「行幸請願」，以過去重大節點天皇都會現身為由，要求明仁天皇前來參拜。

不過負責宮中祭祀的掌典職以天皇換代前事務繁忙等為由，而不願做出回應，靖國神社認為這是「遭到拒絕」，表示未來也無法再見到天皇參拜，決定以後再也不提出要求，可以說天皇參拜已經停止。

靖國神社成立後一直由軍方所管理，在二戰後，遵循戰後憲法政教分離原則，改組為宗教法人，由於甲級戰犯入祀，造成天皇不再參拜，有部分保守派認為應對甲級戰犯進行分祀，讓天皇參拜再現，但神社方面沒有同意。

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