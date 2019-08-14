柏林最老機場曾經歷二戰 地方官員提增設性愛亭

2019-08-14 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導指出，德國柏林一座經歷過二戰的最古老機場，雖然已在2008年變成一座公園，但日前有區長提議要在該區設置性愛亭，引發外界議論。

《CNN》報導指出，柏林丹波霍夫機場（Tempelhof Airport）是柏林最古老的機場，在二戰時期曾是納粹機場，冷戰期間也是一處空運要點，在2008年則退出歷史，變成一座供當地民眾遊玩休憩的公園，柏林米特區區長達塞爾（Stephan von Dassel）日前則提出，要在該區設置「性愛亭」（sex booth）讓尋芳客可以進入使用，引發外界議論。

據達塞爾指出，能讓性工作者從事性交易的場地數量正在減少，在街頭只有少數娼妓有接受健康檢查，皮條客當街攬客其實也對居民的安全有負面影響。而「性愛亭」除了能讓性工作者聚集在特定區域，也能同時改善居民和性工作者的生活。

報導指出，性愛亭的構想起源於1980年代的荷蘭烏特勒支市（Utrecht），之後則流傳到歐洲各個城市。像德國科隆市於2001年也設置性愛亭，並將其當成合法的賣淫場所，為了確保娼妓安全，在亭外還設置了警衛、攝影機和警報器。

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