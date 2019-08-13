中共若鎮壓香港 王丹：北京和港府精心策劃

2019-08-13 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕反送中示威延燒，港民對香港特首林鄭月娥的不滿已屆臨界點。對此，中國社運人士王丹表示，林鄭宣布辭職不僅合情合理，還可緩和局勢。但林鄭卻拒不下台，繼續罵示威者是「暴徒」，讓王丹質疑「這到底是誰在逼迫誰」？王丹指出，若某日真的遭中共鎮壓，將是北京和港府精心策劃的一場鎮壓，「當初的六四就是這麼回事」。

香港反送中警民衝突升溫，日前更爆發醫護人員眼睛遭港警打瞎事件。一名記者在記者會上甚至直嗆林鄭「你幾時去死」？對此，王丹表示，鬧到被記者追問「你幾時去死」的地步，林鄭月娥事實上已經完全無法履行政府首長職責。宣布辭職下台，不僅合情合理，而且可以有效緩和香港局勢，即使站在北京和港府的立場，「我也看不出有任何繼續強撐下去的理由」。

王丹表示，一旦北京真的鎮壓，一定會有一批人「理性客觀」地跑出來質疑示威者，為何要「逼迫」政府到開槍。王丹說，「我要提前先問這些人，導致香港政局如此動盪且民心大失，你能找出任何一條林鄭不辭職負責的理由嗎」？沒有任何理由，但拒不下台，還繼續開記者會罵示威者是「暴徒」。「這到底是誰在逼迫誰？！」

王丹說，如果有一天，中共真的鎮壓，我們今天就要知道，這是北京和港府精心策劃的一場鎮壓，絕不是香港人逼迫出來的。「當初的六四就是這麼回事」。

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