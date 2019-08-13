女志工穿短褲鋪路 摩洛哥保守派籲「斬首」

2019-08-13 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕比利時青年志工隊近日在摩洛哥偏鄉協助公路修建，多數居民對這些志工充滿感激，但卻有保守派人士對女性志工身穿短褲而感到憤怒，認為她們不尊重當地文化，還有人在臉書社團發表「應該要將3人砍頭」的激進言論。

綜合外媒報導，比利時Bouworde青年志工隊在摩洛哥的塔魯丹特（Taroudant）地區服務已經超過15年，曾協助當地建設運河、學校等基礎設施，這是他們第一次因為女志工穿短褲，引來當地保守人士強烈批評，儘管大部分的當地民眾對參加志願服務的女志工們表達感謝。

其中，有3名女志工在鋪路時不滿被當地保守派居民出言侮辱，與居民爭吵，差點被警方逮捕，3人也成為保守派針對目標，一名26歲教師在有50萬人的臉書社團中發表「應該要將3人砍頭，防止再有人挑戰伊斯蘭教教義」的激進言論，但在6日因煽動恐怖主義遭到逮捕。

Bouworde組織已向比利時駐拉巴特（Rabat）大使館尋求幫助，並取消之後在當地的服務項目，亦提供志工提前回國的機會，目前37名志工中遭嚴重恐嚇的3人已經返回比利時。

摩洛哥保守派正義發展黨（PJD）的議員認為Bouworde組織別有用心，利用此次事件在挑戰保守地區的底線；進步及社會主義黨（PPS）則要求保守派必須為侮辱與批評這些志工的言行公開道歉，認為人們在摩洛哥應該享有「穿衣自由」。

當地的女性也在8月10日舉辦#YesWeShort活動，聲援遭到攻擊的比利時女志工，參加的女性都穿著短褲走上街頭，表達對保守派抨擊比利時女志工穿短褲的不滿。

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